У Латвії починається вакцинація від COVID-19 вищих посадових осіб і експрезидентів

У Латвії 11 лютого почнеться вакцинація від COVID-19 колишніх президентів і вищих посадових осіб країни, чиї обов'язки пов'язані із забезпеченням безперервності основних державних функцій.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

Невелике коло посадових осіб, яким була надана можливість пройти вакцинацію, було ретельно відібране, беручи до уваги їхні обов'язки та роль в управлінні державними процесами.

Посилаючись на соціологічні опитування, представники бюро вакцинації пояснили, що велика частина населення вважає за необхідне надати високопосадовцям країни можливість отримати вакцину від COVID-19 на ранній стадії вакцинації, щоб вони подали приклад іншим членам суспільства.

Усі колишні президенти країни з моменту відновлення незалежності Латвії також вакцинуються, показавши свою впевненість у безпеці і ефективності вакцини.

Вакцинація вищих посадових осіб країни почнеться одночасно з вакцинацією в центрах соціального догляду, при цьому буде використовуватися одна і та ж вакцина - AstraZeneca.

Сьогодні з 11:00 до 12:45 від COVID-19 будуть щеплені президент Егілс Левітс, прем'єр-міністр Крішьяніс Каріньш, а також колишні президенти Гунтіс Улманіс, Вайра Віке-Фрейберга, Андріс Берзіньш і Валдіс Затлерс, заступник голови Сейму Дагмара Бейтнере-Ле Галл, заступник голови Сейму Інесе Лібіна-Егнера, міністр закордонних справ Едгар Ринкевич і голова комісії Сейму у закордонних справах Ріхард Колс.

Колишній президент Латвії Раймонд Вейоніс буде вакцинований 12 лютого, а голова Сейму Інара Мурнієце станом здоров'я отримає вакцину на наступному тижні.

Представники ЗМІ зможуть спостерігати за процесом, попередньо подавши заявку.