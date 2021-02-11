В Латвии начинается вакцинация от COVID-19 высших должностных лиц и экс-президентив

В Латвии 11 февраля начнется вакцинация от COVID-19 бывших президентов и высших должностных лиц страны, чьи обязанности связаны с обеспечением непрерывности основных функций.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

Небольшой круг должностных лиц, которым была предоставлена ​​возможность пройти вакцинацию, было тщательно отобрано, принимая во внимание их обязанности и роль в управлении государственными процессами.

Ссылаясь на социологические опросы, представители бюро вакцинации объяснили, что большая часть населения считает необходимым предоставить чиновникам страны возможность получить вакцину от COVID-19 на ранней стадии вакцинации, чтобы они подали пример другим членам общества.

Все бывшие президенты страны с момента восстановления независимости Латвии также прививаются, показав свою уверенность в безопасности и эффективности вакцины.

Вакцинация высших должностных лиц страны начнется одновременно с вакцинацией в центрах социального ухода, при этом будет использоваться одна и та же вакцина - AstraZeneca.

Сегодня с 11:00 до 12:45 от COVID-19 будут привиты президент Эгилс Левитс, премьер-министр Кришьянис Кариньш, а также бывшие президенты Гунтис Улманис, Вайра Вике-Фрейберга, Андрис Берзиньш и Валдис Затлерс, заместитель председателя Сейма Дагмара Бейтнере-Ле Галл, заместитель председателя Сейма Инесе Либина-Эгнера, министр иностранных дел Эдгар Ринкевич и глава комиссии Сейма по иностранным делам Рихард Колс.

Бывший президент Латвии Раймонд Вейонис будет вакцинирован 12 февраля, а председатель Сейма Инара Мурниеце по состоянию здоровья получит вакцину на следующей неделе.

Представители СМИ смогут наблюдать за процессом, предварительно подав заявку.