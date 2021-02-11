В Латвии начинается вакцинация от COVID-19 высших должностных лиц и экс-президентив
В Латвии 11 февраля начнется вакцинация от COVID-19 бывших президентов и высших должностных лиц страны, чьи обязанности связаны с обеспечением непрерывности основных функций.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.
Небольшой круг должностных лиц, которым была предоставлена возможность пройти вакцинацию, было тщательно отобрано, принимая во внимание их обязанности и роль в управлении государственными процессами.
Ссылаясь на социологические опросы, представители бюро вакцинации объяснили, что большая часть населения считает необходимым предоставить чиновникам страны возможность получить вакцину от COVID-19 на ранней стадии вакцинации, чтобы они подали пример другим членам общества.
Все бывшие президенты страны с момента восстановления независимости Латвии также прививаются, показав свою уверенность в безопасности и эффективности вакцины.
Вакцинация высших должностных лиц страны начнется одновременно с вакцинацией в центрах социального ухода, при этом будет использоваться одна и та же вакцина - AstraZeneca.
Сегодня с 11:00 до 12:45 от COVID-19 будут привиты президент Эгилс Левитс, премьер-министр Кришьянис Кариньш, а также бывшие президенты Гунтис Улманис, Вайра Вике-Фрейберга, Андрис Берзиньш и Валдис Затлерс, заместитель председателя Сейма Дагмара Бейтнере-Ле Галл, заместитель председателя Сейма Инесе Либина-Эгнера, министр иностранных дел Эдгар Ринкевич и глава комиссии Сейма по иностранным делам Рихард Колс.
Бывший президент Латвии Раймонд Вейонис будет вакцинирован 12 февраля, а председатель Сейма Инара Мурниеце по состоянию здоровья получит вакцину на следующей неделе.
Представители СМИ смогут наблюдать за процессом, предварительно подав заявку.