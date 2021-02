Прем’єр Польщі: "Північний потік-2" - це не компенсація за війну, його слід зупинити

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький розкритикував проєкт "Північний потік-2", назвавши його антиєвропейським проєктом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у Twitter.

"Хоча я погоджуюся з німецьким президентом, що повоєнні борги не були сплачені, "Північний потік-2" не є компенсацією. Це крок за спиною Європи, антиєвропейський проєкт, який незабаром може послужити агресивній політиці Росії. Це збільшує залежність ЄС, підриває економіку та безпеку. Час зупинити його", - написав Моравецький.

While I agree with 🇩🇪President that post-war debts were not paid, #NordStream2 is not a compensation. It's a move behind Europe's back, anti-EU project that may soon serve Russia's aggressive policies. It increases 🇪🇺 dependency, undermines economy & safety. It's time to stop it.