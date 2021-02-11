Прем’єр Польщі: "Північний потік-2" - це не компенсація за війну, його слід зупинити

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький розкритикував проєкт "Північний потік-2", назвавши його антиєвропейським проєктом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у Twitter.

"Хоча я погоджуюся з німецьким президентом, що повоєнні борги не були сплачені, "Північний потік-2" не є компенсацією. Це крок за спиною Європи, антиєвропейський проєкт, який незабаром може послужити агресивній політиці Росії. Це збільшує залежність ЄС, підриває економіку та безпеку. Час зупинити його", - написав Моравецький.

While I agree with 🇩🇪President that post-war debts were not paid, #NordStream2 is not a compensation. It's a move behind Europe's back, anti-EU project that may soon serve Russia's aggressive policies. It increases 🇪🇺 dependency, undermines economy & safety. It's time to stop it. — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) February 11, 2021

В недавньому інтерв'ю Rheinische Post президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр захищав трубопровід, аргументуючи, що "після стійкого погіршення відносин в останні роки енергетичні відносини є чи не останнім мостом між Росією та Європою".

"Обидві сторони повинні розглянути, чи можна цей міст зруйнувати повністю. Як ми можемо впливати на ситуацію, яку ми сприймаємо як неприйнятну, коли ми перериваємо останні зв'язки?" – сказав Штайнмаєр.

Він також стверджував, що Німеччина повинна звертати увагу на історичний вимір, згадуючи напад Німеччини на Радянський Союз 22 червня 1941 року. "Більше 20 мільйонів людей у ​​колишньому Радянському Союзі стали жертвами війни. Це не виправдовує неправильну російську поведінку сьогодні, але ми не повинні випускати з уваги загальну картину", - сказав Штайнмаєр.