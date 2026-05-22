Ле Пен обіцяє вивести Францію з командування НАТО, якщо стане президенткою

Лідерка французьких ультраправих Марін Ле Пен заявила в п’ятницю, що у разі обрання президентом наступного року вона виведе Францію зі складу інтегрованого військового командування НАТО.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

Ле Пен, чия участь у виборах 2027 року залежить від рішення апеляційного суду пізніше цього року, вже давно заявляє, що участь у структурі командування НАТО підриває незалежність Франції. Вона повторила свою позицію в ефірі BFM TV у той час, як міністри закордонних справ країн НАТО проводили зустріч у Швеції.

"Ми маємо вийти з інтегрованого командування НАТО. Ми повинні залишитися в НАТО, але вихід з командування не заважає взаємодії з союзними силами", – сказала вона, критикуючи залежність Європи від рішень США.

"Насправді ми залежимо від рішень (президента США) Дональда Трампа, що є прикрим", – додала Ле Пен.

Інтегроване військове командування НАТО – це постійна система командування Альянсу, покликана забезпечити, щоб збройні сили 32 держав-членів могли швидко діяти як єдині сили.

Дебати щодо НАТО у Франції тривають вже давно, оскільки країна традиційно цінує "стратегічну автономію", а президент Емманюель Макрон заявляє, що Європа має зменшити свою залежність від США у питаннях безпеки та оборони.

Французький лідер Шарль де Голль вийшов зі складу об’єднаного командування НАТО у 1966 році, але це рішення було скасовано у 2009 році за президентства Ніколя Саркозі.

Більшість політичних блоків, включаючи "Національне об’єднання", підтримали збільшення видатків на оборону в нижній палаті парламенту цього тижня, підкресливши загальне прагнення до зміцнення Збройних сил Франції на тлі продовження війни Росії в Україні.

Нагадаємо, Ле Пен обіцяла, що поступиться місцем 29-річному лідеру "Національного об’єднання" Жордану Барделла, який також має високі рейтинги, якщо суд не дозволить їй балотуватися на президентських виборах 2027 року.

Торік Ле Пен визнали винною у розтраті коштів Європейського парламенту, вердикт у справі за її апеляцією очікується 7 липня.

