Премьер Польши: "Северный поток-2" - не компенсация за войну, его следует остановить

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал проект "Северный поток-2", назвав его антиевропейским проектом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в Twitter.

"Хотя я согласен с немецким президентом, что послевоенные долги не были уплачены, "Северный поток-2" не является компенсацией. Это шаг за спиной Европы, антиевропейский проект, который вскоре может послужить агрессивной политике России. Это увеличивает зависимость ЕС, подрывает экономику и безопасность. Пора остановить его", - написал Моравецкий.

While I agree with 🇩🇪President that post-war debts were not paid, #NordStream2 is not a compensation. It's a move behind Europe's back, anti-EU project that may soon serve Russia's aggressive policies. It increases 🇪🇺 dependency, undermines economy & safety. It's time to stop it.