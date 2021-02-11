Премьер Польши: "Северный поток-2" - не компенсация за войну, его следует остановить

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал проект "Северный поток-2", назвав его антиевропейским проектом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в Twitter.

"Хотя я согласен с немецким президентом, что послевоенные долги не были уплачены, "Северный поток-2" не является компенсацией. Это шаг за спиной Европы, антиевропейский проект, который вскоре может послужить агрессивной политике России. Это увеличивает зависимость ЕС, подрывает экономику и безопасность. Пора остановить его", - написал Моравецкий.

While I agree with 🇩🇪President that post-war debts were not paid, #NordStream2 is not a compensation. It's a move behind Europe's back, anti-EU project that may soon serve Russia's aggressive policies. It increases 🇪🇺 dependency, undermines economy & safety. It's time to stop it. — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) February 11, 2021

В недавнем интервью Rheinische Post президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер защищал трубопровод, аргументируя, что "после устойчивого ухудшения отношений в последние годы энергетические отношения едва ли не последним мостом между Россией и Европой".

"Обе стороны должны рассмотреть, можно ли этот мост разрушить полностью. Как мы можем влиять на ситуацию, которую мы воспринимаем как неприемлемую, когда мы прерываем последние связи?" - сказал Штайнмайер.

Он также утверждал, что Германия должна обращать внимание на историческое измерение, вспоминая нападение Германии на Советский Союз 22 июня 1941 года. "Более 20 миллионов человек в бывшем Советском Союзе стали жертвами войны. Это не оправдывает неправильную русскую поведение сегодня, но мы не должны упускать из виду общую картину", - сказал Штайнмайер.