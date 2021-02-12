Вкрадена картина з Франції вартістю 1,5 млн євро, яку знайшли в Україні, повернулася до музею

Картина художника Поля Сіньяка, викрадена з музею французького Нансі у 2018 році та згодом знайдена в Україні, повернулася до Нансі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив посол України у Франції Вадим Омельченко, поділившись фото з урочистого повернення полотна.

Добрі ті історії, які добре закінчуються! Мав честь взяти участь у церемонії повернення місту Нансі викраденої картини Поля Сіньяка, знайденої завдяки 🇺🇦правоохоронцям і командній роботі з 🇫🇷колегами. Франція завжди може розраховувати на Україну як на надійного друга та партнера. pic.twitter.com/g4lTx5XRc9 — Vadym Omelchenko (@OmelchenkoVadym) February 12, 2021

"Добрі ті історії, які добре закінчуються! Мав честь взяти участь у церемонії повернення місту Нансі викраденої картини Поля Сіньяка, знайденої завдяки українським правоохоронцям і командній роботі з французькими колегами. Франція завжди може розраховувати на Україну як на надійного друга та партнера", - написав він у своєму Twitter.

Картину "Порт Ла-Рошель", вартість якої оцінюють у 1,5 млн євро, викрали з музею міста Нансі у 2018 році.

Зрештою полотно знайшли у людини, затриманої в Києві за підозрою в причетності до вбивства ювеліра.

Як повідомлялося раніше, минулого місяця у Неаполі знайшли вкрадену 500-річну копію "Спасителя світу" Леонардо да Вінчі.