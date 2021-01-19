У Неаполі знайшли вкрадену 500-річну копію "Спасителя світу" Леонардо да Вінчі

Італійська поліція виявила у квартирі в Італії картину 500-річної давнини і і повернула її в музей, де співробітники навіть не знали, що вона була вкрадена.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Знайдена картина - копія полотна Леонардо да Вінчі "Спаситель світу", яка була написана одним з учнів да Вінчі в XVI столітті.

Картина була знайдена в шафі спальні в Неаполі в суботу. 36-річний власник квартири був затриманий за підозрою в зберіганні краденого.

Твір мистецтва є частиною колекції музею в церкві Сан-Доменіко-Маджоре в Неаполі. Але співробітники не знали, що картина була вкрадена, тому що "кімната, де зберігається картина, була закрита протягом трьох місяців" через пандемію коронавірусу.

Невідомо, коли цей твір було вкрадено, оскільки ніхто не заявляв про його зникнення, але музей повідомив, що він був в його розпорядженні зовсім недавно, в січні минулого року.

Поліція зараз розслідує обставини крадіжки, однак в музеї не було ніяких слідів злому. "Ймовірно, що це була крадіжка на замовлення організації, що займається міжнародною торгівлею творами мистецтва", - сказали в поліції.

Невідомо, хто намалював картину, але деякі експерти вважають, що учень Леонардо Джакомо Алібранді, можливо, зробив це на початку 1500-х років.

На картині зображений Христос з піднятою рукою, в іншій руці він тримає скляну кулю.

Оригінал "Спасителя світу" у 2017 році став найдорожчою з коли-небудь проданих картин - на аукціоні в Нью-Йорку його купили за рекордні 450 мільйонів доларів. Колись ця картина вважалася копією і в 1950-х роках він продавався у Великобританії всього за 45 фунтів стерлінгів (61 долар).

Покупець залишився невідомим, але широко поширена думка, що рекордна заявка була зроблена від імені наслідного принца Саудівської Аравії Мохаммеда бін Салмана.

Картина не з'являлася на публіці з листопадового продажу 2017 року. Після того як Лувр Абу-Дабі оголосив, що покаже картину, він без пояснення причин відклав урочистий показ у 2018 році.