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Украденная картина из Франции за 1,5 млн евро, найденная в Украине, вернулась в музей

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Украденная картина из Франции за 1,5 млн евро, найденная в Украине, вернулась в музей

Пятница, 12 февраля 2021, 15:51

Картина художника Поля Синьяка, похищенная из музея французского Нанси в 2018 году и впоследствии найденная в Украине, вернулась в Нанси.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил посол Украины во Франции Вадим Омельченко, поделившись фото с торжественного возвращения полотна. 

"Хороши те истории, которые хорошо заканчиваются! Имел честь принять участие в церемонии возвращения городу Нанси похищенной картины Поля Синьяка, найденной благодаря украинским правоохранителям и командной работе с французскими коллегами. Франция всегда может рассчитывать на Украину как на надежного друга и партнера", - написал он в своем Twitter.

Картину "Порт Ла-Рошель", стоимость которой оценивается в 1,5 млн евро, похитили из музея города Нанси в 2018 году.

В итоге полотно нашли у человека, задержанного в Киеве по подозрению в причастности к убийству ювелира.

Как сообщалось ранее, в прошлом месяце в Неаполе нашли украденную 500-летнюю копию "Спасителя мира" Леонардо да Винчи.

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