Украденная картина из Франции за 1,5 млн евро, найденная в Украине, вернулась в музей

Картина художника Поля Синьяка, похищенная из музея французского Нанси в 2018 году и впоследствии найденная в Украине, вернулась в Нанси.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил посол Украины во Франции Вадим Омельченко, поделившись фото с торжественного возвращения полотна.

Добрі ті історії, які добре закінчуються! Мав честь взяти участь у церемонії повернення місту Нансі викраденої картини Поля Сіньяка, знайденої завдяки 🇺🇦правоохоронцям і командній роботі з 🇫🇷колегами. Франція завжди може розраховувати на Україну як на надійного друга та партнера. pic.twitter.com/g4lTx5XRc9 — Vadym Omelchenko (@OmelchenkoVadym) February 12, 2021

"Хороши те истории, которые хорошо заканчиваются! Имел честь принять участие в церемонии возвращения городу Нанси похищенной картины Поля Синьяка, найденной благодаря украинским правоохранителям и командной работе с французскими коллегами. Франция всегда может рассчитывать на Украину как на надежного друга и партнера", - написал он в своем Twitter.

Картину "Порт Ла-Рошель", стоимость которой оценивается в 1,5 млн евро, похитили из музея города Нанси в 2018 году.

В итоге полотно нашли у человека, задержанного в Киеве по подозрению в причастности к убийству ювелира.

Как сообщалось ранее, в прошлом месяце в Неаполе нашли украденную 500-летнюю копию "Спасителя мира" Леонардо да Винчи.