Словенія з 15 лютого послаблює карантин 

Словенія з 15 лютого послаблює низку карантинних обмежень, запроваджених для боротьби з епідемією коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTV SLO.

З понеділка знімуть обмеження на пересування між муніципалітетами та регіонами, дозволять роботу усіх магазинів і ринків та зібрання за участі до 10 осіб.

Також відновлять навчання у класах всі учні початкової школи.

Практичні заняття дозволять також учням випускних класів і закладам вищої освіти, за умови, що на них будуть до 10 учасників.

У той же час збережеться нічна комендантська година з 9 вечора до 6 ранку.

Для в’їзду з країн, які Словенія визначила "червоною зоною", самоізоляції й тесту більше не вимагатимуть від людей, які перехворіли на коронавірус і можуть надати доказ позитивного результату тесту, отриманого від 21 днів до 6 місяців тому, або ж відповідну довідку від лікаря.

Так само від вимоги про самоізоляцію звільняють мандрівників з "червоної зони", які отримали обидві дози вакцини від коронавірусу.



