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Словенія з 15 лютого послаблює карантин 

П'ятниця, 12 лютого 2021, 17:47

Словенія з 15 лютого послаблює низку карантинних обмежень, запроваджених для боротьби з епідемією коронавірусу. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTV SLO. 

З понеділка знімуть обмеження на пересування між муніципалітетами та регіонами, дозволять роботу усіх магазинів і ринків та зібрання за участі до 10 осіб.

Також відновлять навчання у класах всі учні початкової школи. 

Практичні заняття дозволять також учням випускних класів і закладам вищої освіти, за умови, що на них будуть до 10 учасників. 

У той же час збережеться нічна комендантська година з 9 вечора до 6 ранку.

Для в’їзду з країн, які Словенія визначила "червоною зоною", самоізоляції й тесту більше не вимагатимуть від людей, які перехворіли на коронавірус і можуть надати доказ позитивного результату тесту, отриманого від 21 днів до 6 місяців тому, або ж відповідну довідку від лікаря. 

Так само від вимоги про самоізоляцію звільняють мандрівників з "червоної зони", які отримали обидві дози вакцини від коронавірусу. 


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Словенія Коронавірус
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