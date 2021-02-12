Словения с 15 февраля ослабляет карантин

Словения с 15 февраля ослабляет ряд карантинных ограничений, введенных для борьбы с эпидемией коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTV SLO.

С понедельника снимут ограничения на передвижение между муниципалитетами и регионами, разрешат работу всех магазинов и рынков и собрания с участием до 10 человек.

Также восстановят обучение в классах все учащиеся начальной школы.

Практические занятия позволят также учащимся выпускных классов и учреждениям высшего образования, при условии, что на них будет до 10 участников.

В то же время сохранится ночной комендантский час с 9 вечера до 6 утра.

Для въезда из стран, которые Словения определила "красной зоной", самоизоляцию и тест больше не будут требовать от людей, которые переболели коронавирусом и могут предоставить доказательство положительного результата теста, полученного от 21 дней до 6 месяцев назад, или соответствующую справку от врача.

Также от требования о самоизоляции освобождают путешественников из "красной зоны", которые получили обе дозы вакцины от коронавируса.