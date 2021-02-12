У Франції описали перший "важкий" випадок повторного зараження - африканським штамом

У Франції асоціація лікарень паризького регіону (AP-HP) вперше описала "важкий" випадок повторного зараження коронавірусом - південноафриканським штамом.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Le Figaro/AFP.

58-річний пацієнт перехворів перший раз у вересні 2020 року, з високою температурою та помірним ускладненням дихання. ПЛР-тест підтвердив у нього коронавірус. За декілька днів симптоми минули, наступні його тести у грудні були негативними.

У січні 2021 року чоловік захворів знову, його госпіталізували з високою температурою та ускладненим диханням. Секвенування геному вірусу показало, що йдеться про африканський штам. При цьому, тести показали, що у нього в крові ще були антитіла після попередньої хвороби.

Через сім днів пацієнта довелося підключати до апарату ШВЛ, на момент публікації огляду він все ще був у реанімації.

"Цей випадок підтведжує, що південноафриканський штам може спричиняти повторне захворювання у важкій формі після того, як перший раз перебіг хвороби був легким, - зазначають в описі. - Наскільки нам відомо, це перший опис повторного зараження південноафриканським штамом, що спричинило важкий перебіг хвороби - через 4 місяці після першого зараження з помірними симптомами".

У науковій літературі вже були описи випадків повторного зараження, у тому числі мутованими штамами - "британським", "південноафриканським" та "бразильським". Зазвичай вдруге людина хворіє з легшими симптомами.

Вочевидь, випадки повторного зараження коронавірусом можуть більш численні, ніж ті, які фіксуються та описуються у наукових журналах.