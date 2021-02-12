Во Франции описали первый "тяжелый" случай повторного заражения - африканским штаммом

Во Франции ассоциация больниц парижского региона (AP-HP) впервые описала "тяжелый" случай повторного заражения коронавирусом - южноафриканским штаммом.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Le Figaro / AFP.

58-летний пациент переболел первый раз в сентябре 2020 года, с высокой температурой и умеренным затруднением дыхания. ПЦР-тест подтвердил у него коронавирус. Через несколько дней симптомы прошли, следующие его тесты в декабре были отрицательными.

В январе 2021 года человек заболел снова, его госпитализировали с высокой температурой и затрудненным дыханием. Секвенирование генома вируса показало, что речь идет об африканском штамме. При этом, тесты показали, что у него в крови еще были антитела после предыдущей болезни.

Через семь дней пациента пришлось подключать к аппарату ИВЛ, на момент публикации обзора он все еще был в реанимации.

"Этот случай подтверждает, что южноафриканский штамм может вызывать повторное заболевание в тяжелой форме после того, как первый раз болезнь протекала легко, - отмечают в описании. - Насколько нам известно, это первое описание повторного заражения южноафриканским штаммом, повлекшее тяжелое течение болезни - через 4 месяца после первого заражения с умеренными симптомами".

В научной литературе уже были описания случаев повторного заражения, в том числе мутировавшими штаммами - "британским", "южноафриканским" и "бразильским". Обычно во второй раз человек болеет с легкими симптомами.

Случаи повторного заражения вирусом могут быть более многочисленны, чем те, которые фиксируются и описываются в научных журналах.