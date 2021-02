ЄС закликав Китай відмовитися від заборони ВВС

ЄС закликав Китай відмовитися від заборони в країні британського мовника ВВС, вочевидь, у відповідь на відкликання ліцензії китайського телеканалу CGTN у Британії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві речника Європейської служби зовнішніх справ.

Китай 11 лютого заборонив трансляцію ВВС, формально - за репортажі про поводження китайської влади з уйгурською меншиною та реагування китайського уряду на пандемію коронавірусу.

Речник Європейської служби зовнішніх справ наголосив, що це є ще одним кроком у серії обмежень свободи слова та доступу до інформації у Китаї, включно з висланнями іноземних журналістів.

Він також зауважив, що рішення про припинення трансляції ВВС торкнеться і Гонконгу, що додатково ускладнить там ситуацію з правами й свободами, що почала погіршуватися з початком дії закону про нацбезпеку у червні 2020 року.

ЄС нагадує, що Конституція Китаю у тому числі передбачає свободу слова й преси, як і загальна декларація прав людини.

"Рішення про заборону ВВС має бути скасовано. ЄС продовжить рішуче захищати свободу слова та плюралізму і захищати право на свободу слова онлайн та офлайн, включно зі свободою дотримуватися поглядів і отримувати неупереджену інформацію", - додає речник у заяві.

Associated Press зазначає, що це рішення китайської влади було радше символічним, тому що BBC World були доступні лише через кабельне телебачення у готелях та окремих квартирах для іноземців і деяких офісах. Водночас, це ще один виток загострення у конфлікті між Пекіном і країнами Заходу щодо низки питань.

У минулому році Китай вислав іноземних репортерів видань The Washington Post, The Wall Street Journal та The New York Times на тлі конфлікту з адміністрацією Трампа та невдоволення критичними репортажами у ЗМІ про правлячу Комуністичну партію.

Нагадаємо, на початку лютого британський медіарегулятор Ofcom відкликав ліцензію у китайського телеканалу CGTN, що веде мовлення англійською мовою, через його зв'язки з Комуністичною партією Китаю.

Читайте також - Страждання "Медведчуків": як у ЄС закривали телеканали, підконтрольні РФ та терористам