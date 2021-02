ЕС призвал Китай отказаться от запрета ВВС

ЕС призвал Китай отказаться от запрета в стране британского вещателя ВВС, очевидно, в ответ на отозвание лицензии китайского телеканала CGTN в Британии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении спикера Европейской службы внешних дел.

Китай 11 февраля запретил трансляцию ВВС, формально - за критические репортажи о политике китайских властей в отношении уйгурского меньшинства и реагирования китайского правительства на пандемию коронавируса.

Спикер Европейсой службы внешних дел в заявлении отметил, что это является еще одним шагом в серии ограничений свободы слова и доступа к информации в Китае, включительно с высылкой иностранных журналистов.

Он также отметил, что решение о прекращении трансляции ВВС коснется и Гонконга, что дополнительно усложнит там ситуацию с правами и свободами, которая начала ухудшаться после вступления в силу закона о нацбезопасности в июне 2020 года.

ЕС напоминает, что Конституция Китая в том числе предусматривает свободу слова и прессы, как и всеобщая декларация прав человека.

"Решение о запрете ВВС должно быть отменено. ЕС продолжит решительно защищать свободу слова и плюрализма и защищать право на свободу слова онлайн и офлайн, включая свободу придерживаться взглядов и получать объективную информацию", - добавляет спикер в заявлении.

Associated Press отмечает, что это решение китайских властей было скорее символическим, так как BBC World были доступны только через кабельное телевидение в гостиницах и отдельных квартирах для иностранцев и некоторых офисах. В то же время, это еще один виток обострения в конфликте между Пекином и странами Запада по ряду вопросов.

В прошлом году Китай выслал иностранных репортеров изданий The Washington Post, The Wall Street Journal и The New York Times на фоне конфликта с администрацией Трампа и недовольства критическими репортажами в СМИ о правящей Коммунистической партии.

Напомним, в начале февраля британский медиарегулятор Ofcom отозвал лицензию у китайского телеканала CGTN, вещающего на английском языке, из-за его связей с Коммунистической партией Китая.

