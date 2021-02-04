Британія відкликала ліцензію у китайського телеканалу через зв'язок з Комуністичною партією

Британський медіарегулятор Ofcom відкликав ліцензію у китайського телеканалу CGTN, що веде мовлення англійською мовою, через його зв'язки з Комуністичною партією Китаю.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті регулятора.

"Ofcom сьогодні відкликав ліцензію CGTN на мовлення у Великій Британії після того, як розслідування дійшло висновку, що ліцензія незаконно належить Star China Media Limited", - йдеться в заяві.

Розслідування дійшло висновку, що власник ліцензії Star China Media Limited не контролює редакційну політику CGTN, що є порушенням британського законодавства.

"Ми також не можемо схвалити заявку на передачу ліцензії China Global Television Network Corporation, тому що в підсумку вона контролюється Комуністичною партією Китаю, що заборонено законодавством Британії про мовлення. Ми надали CGTN безліч можливостей для дотримання вимог, але цього не сталося", - зазначив регулятор.

У заяві нагадується, що 2020 році CGTN порушив кодекс мовлення Ofcom, не зберігаючи належну неупередженість у висвітленні протестів у Гонконгу, а також були виявлені серйозні порушення правил справедливості та конфіденційності.

Через серйозність цих порушень Ofcom попередив телеканал про можливість запровадження санкцій.

Як відомо, увечері 2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 2 лютого 2021 року про застосування санкцій проти нардепа Тараса Козака та телеканалів 112 Україна, NewsOne, ZIK, які вважають пов'язаними з кумом Путіна Медведчуком.

Європейський Союз відреагував, заявивши, що Україна має законне право боротися з дезінформацією, але водночас для цієї боротьби є певні межі.

Посольство Сполучених Штатів у Києві заявило про підтримку запровадженню санкцій РНБО проти телеканалів 112 Україна, NewsOne та ZIK.

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