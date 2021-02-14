У Варшаві нагородили проїзним мігранта з Білорусі, який виштовхав автобус зі снігу

Влада Варшави вирішила нагородити безкоштовним проїздом у громадському транспорті білоруса, який виштовхував застряглий у снігу автобус в столиці Польщі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Журналіст в прямому ефірі розповідав про затор через автобус, який не міг виїхати під гору, і в цей момент Дмитро Салогуб підійшов до автобуса і почав його штовхати.

До розмови приєднався журналіст з мікрофоном в руці. "Я не говорю польською", - відповів мігрант польською, перш ніж перейти на білоруську. Коли його запитали, звідки він, він сказав: "Білорусь. Давайте разом ". Як тільки автобус рушив, він пішов перш, ніж репортер польського телебачення зміг спитати його ім'я.

Потім відео було опубліковано в мережі, і 28-річного чоловіка упізнали білоруські журналісти. Він сказав білоруським ЗМІ, що й гадки не мав, що був в прямому ефірі, коли штовхав автобус.

Салогуб сказав, що не зробив нічого особливого і був здивований, що ніхто інший не намагався допомогти раніше. "У нашому світі замість того, щоб допомагати, люди все знімають на відео. Я цього не розумію", - сказав він телеканалу Белсат.

Салогуб, який вчиться і працює у Варшаві, заявив, що не планує повертатися в Білорусь через свою опозицію до Александра Лукашенка.

Мер Варшави Рафаль Тшасковський подякував білоруському мігрантові за допомогу в "складній ситуації". Крім 90-денного проїзного від мера Варшави, варшавська мовна школа запропонувала йому безкоштовний курс польської мови.