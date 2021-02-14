В Варшаве наградили проездным мигранта из Беларуси, вытолкавшего автобус из снега

Власти Варшавы решили наградить бесплатным проездом в общественном транспорте белоруса, который выталкивал застрявший в снегу автобус в столице Польши.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Журналист в прямом эфире рассказывал о пробке из-за автобуса, который не мог выехать под горку из-за снега, и в этот момент Дмитрий Салогуб подошел к автобусу и начал его толкать.

К разговору присоединился журналист с микрофоном в руке. "Я не говорю по-польски", - ответил мигрант по-польски, прежде чем переключиться на белорусский. Когда его спросили, откуда он, он сказал: "Беларусь. Давайте сделаем это вместе". Как только автобус тронулся, он ушел прежде, чем репортер польского телевидения смог спросить его имя.

Затем видео было опубликовано в сети, и 28-летнего мужчину узнали белорусские журналисты. Он сказал белорусским СМИ, что понятия не имел, что был в прямом эфире, когда толкал автобус.

Салогуб сказал, что не сделал ничего особенного и был удивлен, что никто другой не пытался помочь раньше. "В нашем мире вместо того, чтобы помогать, люди все снимают на видео. Я этого не понимаю", - сказал он телеканалу Белсат.

Салогуб, который учится и работает в Варшаве, заявил, что не планирует возвращаться в Беларусь из-за своей оппозиции к Александру Лукашенко.

Мэр Варшавы Рафаль Трзасковский поблагодарил белорусского мигранта за помощь в "сложной ситуации". Помимо 90-дневного проездного от мэра Варшавы, варшавская языковая школа предложила ему бесплатный курс польского языка.