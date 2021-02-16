В Іспанії поліція штурмувала університет, щоб арештувати репера, засудженого до тюрми

Десятки іспанських поліцейських штурмували університет у місті Ллеїда і заарештували репера, який забарикадувався всередині після засудження до в'язниці за звинуваченням у прославленні тероризму та образі королівської родини у своїх піснях.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Минулої п’ятниці Пабло Хазел мав з’явитися в поліцію для відбування дев’ятимісячного строку в’язниці, призначеного в 2018 році. Вирок викликав дискусії в Іспанії і змусив уряд оголосити, що закони про свободу слова стануть менш обмежувальними.

Репер забарикадувався в понеділок в університеті Ллеїди на північному сході Іспанії з групою прихильників. У вівторок вранці вони ненадовго вступили в сутички з поліцією, кидаючи в правоохоронців стільцями і використовуючи проти них вогнегасники.

Відомий своїми радикальними лівими поглядами, Хазел був засуджений за тексти пісень та твіти, які включали посилання на баскську сепаратистську воєнізовану групу ETA. Він також порівняв іспанських суддів з нацистами і назвав колишнього короля Хуана Карлоса босом мафії.

"Перемога буде за нами ... Забуття і прощення не буде", - кричав він у вівторок, піднявши кулак, коли його оточила поліція.

Понад 200 митців, серед яких кінорежисер Педро Альмодовар, актор Хав'єр Бардем і співак Джоан Мануель Серрат, підписали петицію проти ув'язнення Хазеля.

Лівий уряд Іспанії минулого тижня у відповідь на цю справу заявив, що реформує "закон про затикання рота", прийнятий у 2015 році попередньою адміністрацією, щоб не допустити прославлення заборонених збройних формувань, таких як ETA. Він також забороняє образи проти релігій чи монархії.

Уряд заявив, що реформа запровадить більш м'які покарання і буде націлена лише на дії, що створюють ризик для громадського порядку або провокують насильницьку поведінку.