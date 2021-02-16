В Испании полиция штурмовала университет, чтобы арестовать рэпера, приговоренного к заключению

Десятки испанских полицейских штурмовали университет в городе Ллеида и арестовали рэпера, который забаррикадировался внутри после приговора по обвинению в прославлении терроризма и оскорблении королевской семьи в своих песнях.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В прошлую пятницу Пабло Хазел должен был явиться в полицию для отбывания девятимесячного тюремного срока, назначенного в 2018 году. Приговор вызвал дискуссии в Испании и заставил правительство объявить, что законы о свободе слова станут менее ограничительными.

Рэпер забаррикадировался в понедельник в университете Ллеиды на северо-востоке Испании с группой сторонников. Во вторник утром они ненадолго вступили в столкновения с полицией, бросая в стражей порядка стульями и используя против них огнетушители.

Известный своими радикальными левыми взглядами, Хазел был осужден за тексты песен и твиты, которые включали ссылки на баскскую сепаратистскую военизированную группу ETA. Он также сравнил испанских судей с нацистами и назвал бывшего короля Хуана Карлоса боссом мафии.

"Победа будет за нами... Забвения и прощения не будет", - кричал он во вторник, подняв кулак, когда его окружила полиция.

Более 200 деятелей искусства, среди которых кинорежиссер Педро Альмодовар, актер Хавьер Бардем и певец Джоан Мануэль Серрат, подписали петицию против заключения Хазела.

Левое правительство Испании на прошлой неделе в ответ на это дело заявило, что реформирует "закон о затыкании рта", принятый в 2015 году предыдущей администрацией, чтобы не допустить прославления запрещенных вооруженных формирований, таких как ETA. Он также запрещает оскорбления религий или монархии.

Правительство заявило, что реформа введет более мягкие наказания и будет нацелена только на действия, создающие риск для общественного порядка или провоцирующие насильственное поведение.