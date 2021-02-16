Німеччина пропонуватиме громадянам безкоштовні швидкі тести на коронавірус

Німеччина з 1 березня пропонуватиме всім громадянам безкоштовні швидкі тести на коронавірус.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

За його словами, швидкі тести на антиген зараз є достатньо доступними на ринку, щоб дати можливість місцевим тестовим центрам та аптекам пропонувати тести безкоштовно.

Раніше німецькі ЗМІ повідомляли, що Шпан планує розширити національну стратегію тестування, щоб дозволити безкоштовні тести. Витрати буде покривати федеральний уряд.

Шпан також хоче зробити тести, які можна проводити вдома, доступними кожному, як тільки вони будуть схвалені регуляторними органами.

"Ці варіанти тестування можуть сприяти безпечному повсякденному життю, особливо в школах та дитячих садках", - сказав Шпан, додавши, що міністерство охорони здоров'я веде переговори з виробниками тестів.

Кількість нових щоденних інфекцій у Німеччині падає за останні тижні до 3856 у вівторок, хоча це приблизно на 480 випадків більше, ніж тиждень тому. Семиденна захворюваність становила 59 випадків на 100 000 населення.

Минулого тижня глави урядів німецьких федеральних земель домовились посилити поріг для поступового відновлення економіки, встановивши рівень зараження менше ніж 35 нових випадків на 100 000 людей протягом семи днів порівняно з 50 випадками раніше.