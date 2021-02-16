Германия будет предлагать гражданам бесплатные быстрые тесты на коронавирус

Германия с 1 марта будет предлагать всем гражданам бесплатные быстрые тесты на коронавирус.

Об этом заявил министр здравоохранения Германии Йенс Шпан, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

По его словам, быстрые тесты на антиген сейчас достаточно доступны на рынке, чтобы дать возможность местным тестовым центрам и аптекам предлагать тесты бесплатно.

Ранее немецкие СМИ сообщали, что Шпан планирует расширить национальную стратегию тестирования, чтобы позволить бесплатные тесты. Расходы будут покрывать федеральное правительство.

Шпан также хочет сделать тесты, которые можно проводить дома, доступными каждому, как только они будут одобрены регулирующими органами.

"Эти варианты тестирования могут способствовать безопасной повседневной жизни, особенно в школах и детских садах", - сказал Шпан, добавив, что министерство здравоохранения ведет переговоры с производителями тестов.

Количество новых ежедневных инфекций в Германии падает за последние недели в 3856 во вторник, хотя это примерно на 480 случаев больше, чем неделю назад. Семидневная заболеваемость составляла 59 случаев на 100 000 населения.

На прошлой неделе главы правительств немецких федеральных земель договорились усилить порог для постепенного восстановления экономики, установив уровень заражения менее 35 новых случаев на 100 000 человек в течение семи дней по сравнению с 50 случаями ранее.