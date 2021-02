ЄС засудив масові обшуки у журналістів і правозахисників у Білорусі

Європейський Союз виступив із засудженням дій білоруських силовиків, який проводять масові обшуки у журналістів і правозахисників.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві речника Європейської служби зовнішніх дій Петера Стано.

"Білорусь: ескалація залякування і нападів на цивільне суспільство і ЗМІ, правозахисників, профспілки, з домашніми обшуками, що порушують свободи і верховенство закону. Це недопустимо. Тільки повага прав людини і вільні та справедливі вибори можуть гарантувати стабільність і суверенітет", - написав Стано в Twitter.

Belarus: Escalation of intimidation & assault on civil society,media @BAJ,human rights defenders @viasna96, trade unions, with home searches,violating freedoms & rule of law. It's unacceptable.Only respect 4human rights + free&fair elections can guarantee stability & sovereignty