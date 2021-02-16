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ЄС засудив масові обшуки у журналістів і правозахисників у Білорусі

Вівторок, 16 лютого 2021, 16:24

Європейський Союз виступив із засудженням дій білоруських силовиків, який проводять масові обшуки у журналістів і правозахисників.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві речника Європейської служби зовнішніх дій Петера Стано.

"Білорусь: ескалація залякування і нападів на цивільне суспільство і ЗМІ, правозахисників, профспілки, з домашніми обшуками, що порушують свободи і верховенство закону. Це недопустимо. Тільки повага прав людини і вільні та справедливі вибори можуть гарантувати стабільність і суверенітет", - написав Стано в Twitter.

За інформацією TYT.by, у вівторок у журналістів і правозахисників в різних містах Білорусі проходять обшуки.

Силовики прийшли з обшуками в офіс "Білоруської асоціації журналістів" (БАЖ), позбавленого реєстрації правозахисного центру "Вясна" і незалежної профспілки РЕП.

Як повідомили в Слідчому комітеті Білорусі, обшуки проходять "з метою встановлення обставин фінансування протестної діяльності". Люди, у яких було здійснено обшуки, повідомляють, що у них немає ніякого процесуального статусу. Поки відомо про двох затриманих після обшуків.

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