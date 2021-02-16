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ЕС осудил массовые обыски у журналистов и правозащитников в Беларуси

Вторник, 16 февраля 2021, 16:24

Европейский Союз выступил с осуждением действий белорусских силовиков, которые проводят массовые обыски у журналистов и правозащитников.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Европейской службы внешних действий Петера Стано.

"Беларусь: эскалация запугивания и нападений на гражданское общество и СМИ, правозащитников, профсоюзы, с домашними обысками, нарушающими свободы и верховенство закона. Это недопустимо. Только уважение прав человека и свободные и справедливые выборы могут гарантировать стабильность и суверенитет", - написал Стано в Twitter.

По информации TYT.by, во вторник у журналистов и правозащитников в разных городах Беларуси проходят обыски.

Силовики пришли с обысками в офис "Белорусской ассоциации журналистов" (БАЖ), лишенного регистрации правозащитного центра "Вясна" и независимого профсоюза РЭП.

Как сообщили в Следственном комитете Беларуси, обыски проходят "с целью установления обстоятельств финансирования протестной деятельности". Люди, у которых были проведены обыски, сообщают, что у них нет никакого процессуального статуса. Пока известно о двух задержанных после обысков.

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