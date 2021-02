ЕС осудил массовые обыски у журналистов и правозащитников в Беларуси

Европейский Союз выступил с осуждением действий белорусских силовиков, которые проводят массовые обыски у журналистов и правозащитников.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Европейской службы внешних действий Петера Стано.

"Беларусь: эскалация запугивания и нападений на гражданское общество и СМИ, правозащитников, профсоюзы, с домашними обысками, нарушающими свободы и верховенство закона. Это недопустимо. Только уважение прав человека и свободные и справедливые выборы могут гарантировать стабильность и суверенитет", - написал Стано в Twitter.

Belarus: Escalation of intimidation & assault on civil society,media @BAJ,human rights defenders @viasna96, trade unions, with home searches,violating freedoms & rule of law. It's unacceptable.Only respect 4human rights + free&fair elections can guarantee stability & sovereignty