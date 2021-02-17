В Іспанії тисячі людей вимагали звільнити засудженого за образу корони репера

Тисячі людей вийшли на вулиці низки іспанських міст з вимогою звільнити затриманого напередодні репера Пабло Хазела, якого засудили за образу корони.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

У Барселоні близько 2000 людей приєдналися до акцій протесту та розмахували плакатами із написом "Звільніть Пабло". Пізніше стало відомо про окремі сутички з поліцією. Зокрема, демонстранти підпалили сміттєві баки та кидали в правоохоронців різні предмети.

У найбільшій демонстрації у місті Жирона взяли участь 5000 людей, тоді як ще сотні людей зібралися в Ллеїді, де було заарештовано репера. Ще 2000 людей закликали звільнити Хазела у його рідному місті Сегрія, повідомляють каталонські ЗМІ.

Затримано 15 учасників акцій протесту, 33 особи постраждали, у тому числі 17 поліцейських. Поблизу Барселони зазнала нападу будівля суду, а поліцейський відділок був пошкоджений.

Як повідомлялося, 16 лютого десятки іспанських поліцейських штурмували університет у місті Ллеїда і заарештували репера, який забарикадувався всередині після засудження до в'язниці.

Минулої п’ятниці Пабло Хазел мав з’явитися в поліцію для відбування дев’ятимісячного строку в’язниці, призначеного в 2018 році. Вирок викликав дискусії в Іспанії і змусив уряд оголосити, що закони про свободу слова стануть менш обмежувальними.