В Испании тысячи людей требовали освободить осужденного за оскорбление короны рэпера

Тысячи людей вышли на улицы ряда испанских городов с требованием освободить задержанного накануне рэпера Пабло Хазела, которого осудили за оскорбление короны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

В Барселоне около 2000 человек присоединились к акциям протеста и размахивали плакатами с надписью "Освободите Пабло". Позже стало известно о отдельные стычки с полицией. В частности, демонстранты подожгли мусорные баки и бросали в стражей порядка различные предметы.

В самой демонстрации в городе Жирона приняли участие 5000 человек, тогда как еще сотни людей собрались в Ллеиди, где был арестован рэпера. Еще 2000 человек призвали освободить Хазела в его родном городе Сегрия, сообщают каталонские СМИ.

Задержаны 15 участников акций протеста, 33 человека пострадали, в том числе 17 полицейских. Близ Барселоны подверглась нападению здание суда, а полицейский участок был поврежден.

Как сообщалось, 16 февраля десятки испанских полицейских штурмовали университет в городе Ллеида и арестовали рэпера, который забаррикадировался внутри после осуждения в тюрьму.

В прошлую пятницу Пабло Хазел должен был появиться в полицию для отбывания девятимесячного срока тюрьмы, назначенного в 2018 году. Приговор вызвал дискуссии в Испании и заставил правительство объявить, что законы о свободе слова станут менее ограничительными.