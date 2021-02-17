У НАТО анонсували додаткові заходи для поліпшення сумісності з українськими силами

НАТО планує додаткові види заходів з Україною у 2021 році для покращення сумісності сил.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомила директор Центру інформації та документації НАТО в Україні Вінета Кляйне.

"Як партнер розширених можливостей Україна зможе отримати нові можливості. Це передбачає поліпшений доступ до програм взаємосумісності, проведення навчань, обмін інформацією і також вивчення нашого спільного досвіду. Також НАТО разом із партнерами з України працює щодо практичних ініціатив, і цього року ми працюватимемо разом з Україною для того, щоб поліпшити нашу програму, будуть додаткові види заходів, щоб покращити нашу взаємосумісність", - розповіла вона на брифінгу у середу.

Вінета Кляйне додала, що Альянс схвалює зусилля України щодо розробки національної системи стійкості та підтримуватиме Україну у цих прагненнях.

Як повідомлялося раніше, експерти попередили про загрозу зупинки оборонних закупівель, що загрожує співпраці із НАТО.