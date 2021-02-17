В НАТО анонсировали дополнительные меры по улучшению совместимости с украинскими силами

НАТО планирует дополнительные виды мер по Украине в 2021 году для улучшения совместимости сил.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщила директор Центра информации и документации НАТО в Украине Винета Кляйне.

"Как партнер расширенных возможностей, Украина сможет получить новые возможности. Это предполагает улучшенный доступ к программам совместимости, проведение учений, обмен информацией и также изучение нашего общего опыта. Также НАТО вместе с партнерами из Украины работает над практическими инициативами, и в этом году мы будем работать вместе с Украиной над тем, чтобы улучшить нашу программу, будут дополнительные виды мероприятий, чтобы улучшить нашу совместимость", - рассказала она на брифинге в среду.

Винета Кляйне добавила, что Альянс приветствует усилия Украины по разработке национальной системы устойчивости и будет поддерживать Украину в этих стремлениях.

Как сообщалось ранее, эксперты предупредили об угрозе остановки оборонных закупок, что несет опасность для сотрудничества с НАТО.