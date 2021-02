Литва засудила Білорусь за вирок двом журналісткам, які стрімили розгін мітингу

МЗС Литви назвало неприйнятним рішення білоруського суду засудити до двох років позбавлення волі двох журналісток "Белсату".

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Рішення режиму Лукашенка засудити журналістів телекомпанії "Белсат" Дарину Чульцову і Катерину Андрєєву неприйнятне. Ми закликаємо білоруську владу розвернути спіраль репресій і негайно звільнити всіх несправедливо затриманих і засуджених", - сказано у повідомленні литовського міністерства.

