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Литва засудила Білорусь за вирок двом журналісткам, які стрімили розгін мітингу

Четвер, 18 лютого 2021, 10:59

МЗС Литви назвало неприйнятним рішення білоруського суду засудити до двох років позбавлення волі двох журналісток "Белсату".

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Рішення режиму Лукашенка засудити журналістів телекомпанії "Белсат" Дарину Чульцову і Катерину Андрєєву неприйнятне. Ми закликаємо білоруську владу розвернути спіраль репресій і негайно звільнити всіх несправедливо затриманих і засуджених", - сказано у повідомленні литовського міністерства.

Журналісток "Белсату" Катерину Андрєєву і Дарину Чульцову, які вели стрім розгону мітингу у Мінську, засудили до двох років позбавлення волі.

Журналісток звинуватили в "організації дій, що грубо порушують громадський порядок" (стаття 342 КК) за те, що вони вели стрім з мінської "Площі Змін" – двору, житель якого Роман Бондаренко помер в реанімації після побиття людьми у штатському, які зрізали з паркану біло-червоні-білі стрічечки. 

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