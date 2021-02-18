Литва засудила Білорусь за вирок двом журналісткам, які стрімили розгін мітингу

МЗС Литви назвало неприйнятним рішення білоруського суду засудити до двох років позбавлення волі двох журналісток "Белсату".

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Рішення режиму Лукашенка засудити журналістів телекомпанії "Белсат" Дарину Чульцову і Катерину Андрєєву неприйнятне. Ми закликаємо білоруську владу розвернути спіраль репресій і негайно звільнити всіх несправедливо затриманих і засуджених", - сказано у повідомленні литовського міністерства.

Lukashenko‘s regime's decision to sentence @Belsat_TV journalists Daria #Chultsova & Ekaterina #Andreeva is unacceptable. We urge Belarusian authorities to revert the spiral of repressions & to immediately release all unjustly detained and sentenced people. #JournalismIsnotACrime — Lithuania MFA (@LithuaniaMFA) February 18, 2021

Журналісток "Белсату" Катерину Андрєєву і Дарину Чульцову, які вели стрім розгону мітингу у Мінську, засудили до двох років позбавлення волі.

Журналісток звинуватили в "організації дій, що грубо порушують громадський порядок" (стаття 342 КК) за те, що вони вели стрім з мінської "Площі Змін" – двору, житель якого Роман Бондаренко помер в реанімації після побиття людьми у штатському, які зрізали з паркану біло-червоні-білі стрічечки.