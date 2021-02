Литва осудила Беларусь за приговор двум журналисткам, которые стримили разгон митинга

МИД Литвы назвал неприемлемым решение белорусского суда приговорить к двум годам лишения свободы двух журналисток "Белсата".

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Решение режима Лукашенко осудить журналистов телекомпании "Белсат" Дарью Чульцову и Екатерину Андрееву неприемлемо. Мы призываем белорусские власти развернуть спираль репрессий и немедленно освободить всех несправедливо задержанных и осужденных", - говорится в сообщении литовского министерства.

Lukashenko‘s regime's decision to sentence @Belsat_TV journalists Daria #Chultsova & Ekaterina #Andreeva is unacceptable. We urge Belarusian authorities to revert the spiral of repressions & to immediately release all unjustly detained and sentenced people. #JournalismIsnotACrime