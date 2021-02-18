Литва осудила Беларусь за приговор двум журналисткам, которые стримили разгон митинга

МИД Литвы назвал неприемлемым решение белорусского суда приговорить к двум годам лишения свободы двух журналисток "Белсата".

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Решение режима Лукашенко осудить журналистов телекомпании "Белсат" Дарью Чульцову и Екатерину Андрееву неприемлемо. Мы призываем белорусские власти развернуть спираль репрессий и немедленно освободить всех несправедливо задержанных и осужденных", - говорится в сообщении литовского министерства.

Lukashenko‘s regime's decision to sentence @Belsat_TV journalists Daria #Chultsova & Ekaterina #Andreeva is unacceptable. We urge Belarusian authorities to revert the spiral of repressions & to immediately release all unjustly detained and sentenced people. #JournalismIsnotACrime — Lithuania MFA (@LithuaniaMFA) February 18, 2021

Журналисток "Белсата" Екатерину Андрееву и Дарью Чульцову, которые вели стрим разгона митинга в Минске, приговорили к двум годам лишения свободы.

Журналисток обвинили в "организации действий, грубо нарушающих общественный порядок" (статья 342 УК) за то, что они вели стрим с минской "Площади Перемен" - двора, житель которого Роман Бондаренко умер в реанимации после избиения людьми в штатском, которые срезали с забора бело-красные-белые ленточки.