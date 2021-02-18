У Кишиневі збунтувалися проти урядового рішення про напівпорожній транспорт

У Кишиневі, столиці Молдови, міська влада та приватні перевізники обурилися урядовим рішенням, яке зобов’язує заповнювати салони громадського транспорту не більш ніж наполовину - у рамках заходів для боротьби з епідемією.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

17 лютого Національна надзвичайна комісія з громадського здоров’я постановила, що у всьому громадському транспорті, від маршруток до потягів, мають бути заповнені не більше половини місць.

Приватні перевізники після цього заявили, що такі умови стануть для них збитковими, та анонсували страйк на 23 лютого по всій країні.

У цей день, що випадає на будній вівторок, в Кишиневі на маршрути не вийдуть половина мікроавтобусів, а в решті міст, як повідомляється, зупиниться робота усіх міських та міжміських приватних перевізників.

Мер Кишинева Іон Чебан звернувся до Нацкомісії з проханням переглянути рішення, пояснюючи, що міська адміністрація не зможе забезпечити достатню кількість транспорту для потреб столиці, щоб заповнювати його лише наполовину. На додачу, каже він, внаслідок цього рішення можуть припинити роботу маршрутки.

"Ми вже намагалися робити так, щоб автобуси і тролейбуси були заповнені на 60%, але навіть з допомогою карабінерів нам це не вдалося… На мою думку, рішення комісії про обмеження роботи ТРЦ, ринків і транспорту потрібно переглянути. У нас вже був досвід з такими обмеженнями, і мені здається, що до цих питань потрібний більш прагматичний підхід", - заявив він.

Кишинів менший, ніж Київ - населення молдовської столиці складає близько пів мільйона, але не компактний. Багатьом містянам громадський транспорт необхідний щодня.