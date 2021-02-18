В Кишиневе взбунтовались против правительственного решения о полупустом транспорте

В Кишиневе, столице Молдовы, городские власти и частные перевозчики возмутились правительственным решением, которое обязывает заполнять салоны общественного транспорта не более чем наполовину - в рамках мер по борьбе с эпидемией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

17 февраля Национальная чрезвычайная комиссия по общественному здоровью постановила, что во всем общественном транспорте, от маршруток до поездов, должны быть заполнены не более половины мест.

Частные перевозчики после этого заявили, что такие условия станут для них убыточными, и анонсировали забастовку на 23 февраля по всей стране.

В этот день, выпадающий на будний вторник, в Кишиневе на маршруты не выйдут половина микроавтобусов, а в остальных городах, как сообщается, остановится работа всех городских и междугородных частных перевозчиков.

Мэр Кишинева Ион Чебан обратился к Нацкомиссии с просьбой пересмотреть решение, объясняя, что городская администрация не сможет обеспечить достаточное количество транспорта для нужд столицы, чтобы заполнять его только на 50%. В дополнение, говорит он, в результате этого решения могут прекратить работу маршрутки.

"Мы уже пытались делать так, чтобы автобусы и троллейбусы были заполнены на 60%, но даже с помощью карабинеров нам это не удалось ... По моему мнению, решение комиссии об ограничении работы ТРЦ, рынков и транспорта для просмотра. Я считаю, что решение комиссии ограничить работу торговых центров, рынков и транспорта нужно пересмотреть. У нас уже был опыт с этими ограничениями. Думаю, подход к этим вопросам должен быть более прагматичным", - заявил он.

Кишинев меньше, чем Киев - население молдавской столицы составляет около полумиллиона, но не компактный. Многим горожанам общественный транспорт необходим кажный день.