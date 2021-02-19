Питання членства України в ЄС має вирішитися до кінця десятиліття - ОП

У четвер в офісі президента відбулася нарада щодо стратегії європейської та євроатлантичної інтеграції під головуванням Володимира Зеленського, під час якої йшлося про те, що питання членства України в ЄС має вирішитися до кінця поточного десятиліття.

Як повідомляє "Європейська правда", про це розповіла пресслужба глави держави.

За інформацією пресслужби, на нараді обговорювалось, що "Україна стає країною, де всім затишно й безпечно, а членство у Європейському Союзі перестало бути гіпотетичним – це питання часу, яке має вирішитися до кінця поточного десятиліття".

На зустрічі йшлося про виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, її оновлення, а також про інтеграцію у ринки ЄС і Єдиний цифровий ринок Євросоюзу.

"Серед цілей – євроінтеграція та досягнення основних критеріїв щодо набуття повноправного членства в НАТО, синхронізація з європейським Зеленим курсом", - заявили в ОП.

Раніше повідомлялося, що Україна та ЄС починають перегляд торговельної частини Угоди про асоціацію – у Києві впевнені, що до цього призведе процес перегляду угоди.

Угода про асоціацію між Україною та ЄС зобов'язує сторони через п'ять років від набрання нею чинності (вересень 2017 року) провести консультації щодо перегляду її положень в частині торгівлі товарами.

ЄС погодився на перегляд угоди про асоціацію з Україною, але наразі не дав згоди на її зміну.

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