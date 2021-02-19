США не будуть ділитися вакциною, поки американці не отримають щеплення

Адміністрація США не буде дарувати бідним країнам жодної дози вакцин проти коронавірусу, поки щеплення не отримають більшість американців.

Про це заявили чиновники Білого дому, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Адміністрація Байдена заявила, що очікує, що до кінця липня буде достатньо доз вакцин для всіх американців, хоча для завершення щеплень знадобиться більше часу.

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"Хоча ми не можемо поділитися вакцинами зараз, тому що зосереджені на американських щепленнях, ми наполегливо працюємо, щоб підтримати COVAX у посиленні глобальної вакцинації у всьому світі та визначити терміни, коли ми матимемо достатній запас у Сполучених Штатах і зможемо віддавати надлишок вакцин", - сказав чиновник.

Коментарі з’явилися за день до того, як президент США Джо Байден приєднається до віртуальної зустрічі G7, де лідери країн обговорять глобальне розповсюдження вакцин.

Байден планує оголосити, що США скерують 4 мільярди доларів на допомогу у закупівлі вакцин проти коронавірусу для бідних країн.

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Половина фінансування піде на субсидування закупівель доз вакцин для 92 бідних та країн, що розвиваються через програму COVAX. Решта 2 мільярди доларів будуть виділені протягом наступних двох років на розширення виробництва та доставки вакцин, причому перші 500 мільйонів доларів планується надати швидко.

Минулого місяця адміністрація Байдена оголосила про участь у програмі COVAX, скасувавши відмову колишнього президента Дональда Трампа приєднатися до програми через її зв’язок зі Всесвітньою організацією охорони здоров’я. Однак на той момент було незрозуміло, коли Сполучені Штати можуть зробити власні поставки вакцин.

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