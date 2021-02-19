США не будут делиться вакциной, пока американцы не получат прививки

Администрация США не будет дарить бедным странам ни одной дозы вакцин против коронавируса, пока прививки не получат большинство американцев.

Об этом заявили чиновники Белого дома, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Администрация Байдена заявила, что ожидает, что до конца июля будет достаточно доз вакцин для всех американцев, хотя для завершения прививок понадобится больше времени.

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"Хотя мы не можем поделиться вакцинами сейчас, потому что сосредоточены на американских прививках, мы упорно работаем, чтобы поддержать COVAX в усилении глобальной вакцинации во всем мире и определить сроки, когда мы будем иметь достаточный запас в Соединенных Штатах и ​​сможем отдавать избыток вакцин", - сказал чиновник.

Комментарии появились за день до того, как президент США Джо Байден присоединится к виртуальной встрече G7, где лидеры стран обсудят глобальное распространение вакцин.

Байден планирует объявить, что США направят 4 миллиарда долларов на помощь в закупке вакцин против коронавируса для бедных стран.

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Половина финансирования пойдет на субсидирование закупок доз вакцин для 92 бедных и развивающихся стран через программу COVAX. Оставшиеся 2 миллиарда долларов будут выделены в течение следующих двух лет на расширение производства и доставки вакцин, причем первые 500 000 000 долларов планируется предоставить быстро.

В прошлом месяце администрация Байдена объявила об участии в программе COVAX, отменив отказ бывшего президента Дональда Трампа присоединиться к программе через ее связь с Всемирной организацией здравоохранения. Однако на тот момент было непонятно, когда Соединенные Штаты могут сделать собственные поставки вакцин.