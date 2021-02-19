Британія поділиться надлишками вакцин з бідними країнами

Прем’єр Британії Борис Джонсон пообіцяв, що його країна передасть надлишкові дози вакцин проти коронавірусу біднішим країнам.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Як зазначається, наразі Росія і Китай спрямовують свої вакцини безпосередньо до Африки, тоді як клуб багатих країн G7 продовжує накопичувати надлишки запасів як страховку від закінчення вакцин.

Джонсон, який очолює перше засідання G7, у якому візьме участь новий президент США Джо Байден, зробить свою заяву після президента Франції Еммануеля Макрона. Він оголосив про паралельний план направлення 5% європейських запасів вакцин до Африки, заявивши, що його пропозиція має підтримку канцлерки Німеччини Ангели Меркель.

Джонсон скаже, що Британія поділиться надлишками вакцин.

У Британії спостерігається один із найвищих у світі показників смертності від коронавірусу на душу населення, але країна є лідером у розробці, закупівлі та розподілі вакцин.

Джонсон підтвердив, що попросив сера Патріка Валланса, головного наукового радника Британії, співпрацювати з міжнародними партнерами, включаючи Всесвітню організацію охорони здоров'я (ВООЗ) та Коаліцію з питань інновацій щодо готовності до епідемій (CEPI), а також промислових та наукових експертів, щоб проконсультувати G7 щодо прискорення процесу розробки вакцин, лікування та тестів на поширені патогени.

Як повідомлялося, адміністрація США не буде дарувати бідним країнам жодної дози вакцин проти коронавірусу, поки щеплення не отримають більшість американців.