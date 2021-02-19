Британия поделится излишками вакцин с более бедными странами

Премьер Британии Борис Джонсон пообещал, что его страна передаст избыточные дозы вакцин против коронавируса более бедным странам.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Как отмечается, в настоящее время Россия и Китай направляют свои вакцины непосредственно в Африку, тогда как клуб богатых стран G7 продолжает накапливать излишки запасов как страховку от окончания вакцин.

Джонсон, возглавляющий первое заседание G7, в котором примет участие новый президент США Джо Байден, сделает свое заявление после президента Франции Эммануэля Макрона. Он объявил о параллельном плане направления 5% европейских запасов вакцин в Африку, заявив, что его предложение получило поддержку канцлера Германии Ангелы Меркель.

Джонсон скажет, что Великобритания поделится излишками вакцин.

В Британии наблюдается один из самых высоких в мире показателей смертности от коронавируса на душу населения, но страна является лидером в разработке, закупке и распределении вакцин.

Джонсон подтвердил, что попросил сэра Патрика Валланса, главного научного советника Великобритании, сотрудничать с международными партнерами, включая Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) и Коалицию по вопросам инноваций по готовности к эпидемиям (CEPI), а также промышленных и научных экспертов, чтобы проконсультировать G7 по ускорению процесса разработки вакцин, лечения и тестов на распространенные патогены.

Как сообщалось, администрация США не будет дарить бедным странам ни одной дозы вакцин против коронавируса, пока прививки не получат большинство американцев.