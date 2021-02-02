У Франції чоловік із шаблею поранив поліцейського
У французькому місті Нант стався напад з використанням незвичної холодної зброї – шаблі.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.
Інцидент стався ще в суботу, 30 січня, однак французькі ЗМІ повідомили про нього у вівторок.
Близько 18.30 один з поліцейських викликав на підмогу патруль через "агресивного чоловіка" поряд з ним. Його самого викликали на місце події з метою врегулювання подружньої сварки.
Правоохоронці, які прибули на допомогу колезі, побачили чоловіка, озброєного середньовічним мечем, схожим на шаблю.
"Чоловік кинувся на поліцейських. Вони кинулися назустріч, щоб роззброїти його", - розповіли у поліції.
Під час затримання один з поліцейських був поранений.
Зазначається, що затриманий власник шаблі був під дією наркотичних речовин. У вівторок він постане перед судом.