У Франції чоловік із шаблею поранив поліцейського

У французькому місті Нант стався напад з використанням незвичної холодної зброї – шаблі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Інцидент стався ще в суботу, 30 січня, однак французькі ЗМІ повідомили про нього у вівторок.

Близько 18.30 один з поліцейських викликав на підмогу патруль через "агресивного чоловіка" поряд з ним. Його самого викликали на місце події з метою врегулювання подружньої сварки.

Правоохоронці, які прибули на допомогу колезі, побачили чоловіка, озброєного середньовічним мечем, схожим на шаблю.

"Чоловік кинувся на поліцейських. Вони кинулися назустріч, щоб роззброїти його", - розповіли у поліції.

Під час затримання один з поліцейських був поранений.

Зазначається, що затриманий власник шаблі був під дією наркотичних речовин. У вівторок він постане перед судом.