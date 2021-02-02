Во Франции мужчина с саблей ранил полицейского

Во французском городе Нант произошло нападение с использованием необычного холодного оружия - сабли.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Инцидент произошел еще в субботу, 30 января, однако французские СМИ сообщили о нем во вторник.

Около 18.30 один из полицейских вызвал на подмогу патруль из-за "агрессивного мужчины" рядом с ним. Его самого вызвали на место происшествия с целью урегулирования супружеской ссоры.

Прибывшие на помощь коллеги увидели мужчину, вооруженного средневековым мечом, похожим на саблю.

"Мужчина бросился на полицейских. Они бросились навстречу, чтобы разоружить его", - рассказали в полиции.

Во время задержания один из полицейских был ранен.

Отмечается, что задержанный владелец сабли был под действием наркотических веществ. Во вторник он предстанет перед судом.