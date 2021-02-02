Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Українського дипломата, підозрюваного у згвалтуванні, звільнили з МЗС і оголосили у розшук - ЗМІ

США запропонували Німеччині умови для зняття санкцій з "Північного потоку-2" - ЗМІ 

Шеф дипломатії ЄС перед візитом у Москву поговорив з Кулебою

Рада підтримала санкції проти Нікарагуа через почесне консульство у Криму






Французам дозволять обідати на робочому місці, щоб знизити ризик зараження COVID-19

Вівторок, 2 лютого 2021, 17:51

У Франції працівники невдовзі зможуть обідати у своїх офісах, що знизити ризики зараження коронавірусом.

Відповідні зміни готує міністерство праці, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Указ з цього питання буде опублікований найближчими днями.

На сьогодні Трудовий кодекс забороняє компаніям "дозволяти працівникам харчуватися в приміщеннях, призначених для роботи".

Протокол, що регулює організацію та функціонування компаній, оновлений у п’ятницю, посилив правила дистанціювання у компаніях.

Тепер відстань між людьми, які перебувають в одному приміщенні без масок, в тому числі у приміщеннях для споживання їжі, має бути не менша за 2 метри.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Франція
powered by lun.ua