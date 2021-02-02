Французам дозволять обідати на робочому місці, щоб знизити ризик зараження COVID-19
Вівторок, 2 лютого 2021, 17:51
У Франції працівники невдовзі зможуть обідати у своїх офісах, що знизити ризики зараження коронавірусом.
Відповідні зміни готує міністерство праці, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.
Указ з цього питання буде опублікований найближчими днями.
На сьогодні Трудовий кодекс забороняє компаніям "дозволяти працівникам харчуватися в приміщеннях, призначених для роботи".
Протокол, що регулює організацію та функціонування компаній, оновлений у п’ятницю, посилив правила дистанціювання у компаніях.
Тепер відстань між людьми, які перебувають в одному приміщенні без масок, в тому числі у приміщеннях для споживання їжі, має бути не менша за 2 метри.
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