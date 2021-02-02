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Французам позволят обедать на рабочем месте, чтобы снизить риск заражения COVID-19

Вторник, 2 февраля 2021, 17:51

Во Франции работники вскоре смогут обедать в своих офисах, что снизить риски заражения коронавирусом.

Соответствующие изменения готовит министерство труда, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Указ по этому вопросу будет опубликован в ближайшие дни.

На сегодня Трудовой кодекс запрещает компаниям "позволять работникам питаться в помещениях, предназначенных для работы".

Протокол, регулирующий организацию и функционирование компаний, обновленный в пятницу, ужесточил правила дистанцирования в компаниях.

Теперь расстояние между людьми, которые находятся в одном помещении без масок, в том числе в помещениях для приема пищи, должно быть не менее 2 метров.

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