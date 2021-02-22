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Офіційний Відень відмежувався від компанії, що будує театр в окупованому Криму

Понеділок, 22 лютого 2021, 09:15

Австрія продовжує підтримувати територіальну цілісність України, а дії приватної компанії не порушують політику невизнання незаконної анексії Криму Російською Федерацією. 

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ", про це в коментарі агентству повідомили в Міністерстві закордонних справ Австрії, коментуючи участь австрійського архітектурного бюро у будівництві оперного театру в окупованому Севастополі.

"Австрія підтримує незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України у межах її міжнародно визнаних кордонів та засуджує незаконну анексію Криму та Севастополя. Австрія повністю підтримує відповідну політику ЄС щодо невизнання, включаючи режим санкцій, і сумлінно ставиться до її реалізації… Дії приватних компаній не є державною діяльністю, і тому не можуть становити порушення політики невизнання", - зазначили в МЗС Австрії. 

Водночас, у МЗС Австрії заявили, що санкції ЄС у відповідь на незаконну анексію Криму та Севастополя "забороняють лише визначену економічну діяльність, але не всі економічні відносини приватних компаній з Кримом", додавши, що компанії повинні дотримуватися чинних норм санкцій. 

Перед цим стало відомо, що прокуратура Відня не відкривала кримінального провадження проти віденського архітектурного бюро Coop Himmelb(l)au за його участь у проєкті з будівництва оперного театру в Севастополі - через відсутність підозри у скоєнні злочину.

Прокуратура Автономної Республіки Крим за зверненням Міністерства закордонних справ України відкрила кримінальне провадження проти представників австрійського архітектурного бюро, яке бере участь у будівництві оперного театру в окупованому Росією Севастополі.

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