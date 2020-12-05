Україна застосує санкції до архітектурного бюро з Австрії, яке будує театр в окупованому Криму

Прокуратура Автономної Республіки Крим за зверненням Міністерства закордонних справ України відкрила кримінальне провадження проти представників австрійського архітектурного бюро, яке бере участь у будівництві оперного театру в окупованому Росією Севастополі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив спецпредставник з питань санкційної політики МЗС Олексій Макеєв у коментарі LB.ua.

Після того, як попри наполягання української сторони та посла України Олександра Щерби ця компанія відмовилася зупинити свою участь у цьому проєкті, Україна запустила внутрішньодержавні процедури з кримінального переслідування австрійського архітектурного бюро та його керівництва, а також запровадження проти них санкцій за співробітництво з російською окупаційною адміністрацією та пособництво у спробі легітимізації Росією анексії АР Крим.

"Ми негайно поінформуємо про діяльність бюро наших європейських та північноамериканських партнерів, а також закликаємо відповідальний іноземний та український бізнес відмовитися від будь-яких проєктів з Coop Himmelblau", - зазначив Макеєв.

За його словами, Україна не збирається толерувати такого відвертого ігнорування українського суверенітету та співробітництва з російською окупаційною адміністрацією.

"Керівництво цієї австрійської компанії вирішило стати на тонкий лід. Їм буде заборонено в’їзд в Україну, а міжнародне реноме цієї компанії зазнає серйозних втрат. Тепер при згадці цього бюро одразу згадуватиметься ганебне пособництво окупанту у вчиненні міжнародного злочину та статус кишенькового архітектора кремлівського режиму", - додав він.

Нагадаємо, посол України в Австрії повідомив, що австрійське архітектурне бюро "Coop Himmelblau" бере участь у флагманському проєкті Владіміра Путіна в Криму — спорудженні оперного театру в окупованому Севастополі.