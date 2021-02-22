Официальная Вена дистанциировалась от компании, строящей театр в оккупированном Крыму

Австрия продолжает поддерживать территориальную целостность Украины, а действия частной компании не нарушают политику непризнания незаконной аннексии Крыма Российской Федерацией.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ", об этом в комментарии агентству сообщили в Министерстве иностранных дел Австрии, комментируя участие австрийского архитектурного бюро в строительстве оперного театра в оккупированном Севастополе.

"Австрия поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ и осуждает незаконную аннексию Крыма и Севастополя. Австрия полностью поддерживает соответствующую политику ЕС в отношении непризнания, включая режим санкций, и добросовестно относится к ее реализации ... Действия частных компаний не являются государственной деятельностью, и поэтому не могут представлять нарушения политики непризнания", - отметили в МИД Австрии.

В то же время, в МИД Австрии заявили, что санкции ЕС в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя "запрещают только определенную экономическую деятельность, но не все экономические отношения частных компаний с Крымом", добавив, что компании должны соблюдать действующих норм санкций.

Перед этим стало известно, что прокуратура Вены не открывала уголовного производства против венского архитектурного бюро Coop Himmelblau за его участие в проектах по строительству оперного театра в Севастополе - из-за отсутствия подозрения в совершении преступления.

Прокуратура Автономной Республики Крым по обращению Министерства иностранных дел Украины открыла уголовное производство против представителей австрийского архитектурного бюро, которое участвует в строительстве оперного театра в оккупированном Россией Севастополе.