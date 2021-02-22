У США з початку епідемії померли вже майже 500 000 коронахворих

Кількість померлих від коронавірусу у США з початку епідемії наблизилася до пів мільйона.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

За даними Університету Джонса Гопкінса на час публікації, з початку епідемії в країні померли вже 498 897 хворих на коронавірус.

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Ентоні Фаучі, який зараз є головним радником Джо Байдена з медичних питань, назвав ці цифри жахливими. "Це справді жахливо. Це щось історичне. Ми не бачили нічого подібного за останні 102 років, з часів епідемії "іспанки", - сказав він.

На початку епідемії Фаучі прогнозував, що від неї можуть померти понад 100 тисяч американців.

Нагадаємо, населення США складає близько 328 млн осіб.

Водночас, за даними федеральних Центрів з контролю та попередження захворювань, в країні щеплення від коронавірусу отримали вже 5,47% населення.

Ентоні Фаучі в інтерв’ю визнав, що аномальні холоди та заметілі на півдні США спричинили затримки з вакцинацією, проте, за його словами, відставання компенсують вже до середини тижня.

На його думку, американцям ще доведеться носити маски, можливо і на початку 2022 року - від них можливо буде відмовитися лише тоді, коли щеплення отримає абсолютна більшість людей і ризики від вірусу стануть мінімальними.