В ЄС показали дані про вплив пандемії на смертність у 2020 році

У країнах ЄС за березень-листопад 2020 року померли на 450 тисяч людей більше, ніж зазвичай - ймовірно, у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Євростат.

Так звана "надлишкова смертність" у березні-листопаді загалом для країн блоку склала понад 450 тисяч, порівняно з тим самим періодом у 2016-2019 роках.

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Перший пік надлишкової кількості смертей припадає на квітень 2020 року - на 25% більше, порівняно з середніми показниками квітня у 2016-2019 роках.

Після цього кількість надлишкових смертей помітно знизилася і знов почала зростати у серпні-вересні, що збігається з початком другої хвилі епідемії у багатьох країнах.

У вересні надлишкова смертність у ЄС була вищою на 8%, у жовтні - на 17%, та у листопаді - на 40%, що стало другим і найвищим піком.

Джерело: Євростат

Надлишкова смертність спостерігалася у всіх країнах ЄС, але масштаби та періоди, на які припадало зростання, суттєво відрізнялися залежно від країни.