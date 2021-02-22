Глава МОЗ Польщі: ЄС відповідальний за третю хвилю пандемії коронавірусу

Політика Євросоюзу в області закупівель вакцини і проблеми, пов'язані з її доставкою, зокрема, частково відповідальні за третю хвилю коронавірусу в Європі.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

"У січні ми прискорилися, це не було такою проблемою, але на даний момент, на жаль, можна сказати, що закупівельна політика ЄС буде частково відповідати за те, що у нас є третя хвиля в Європі", - сказав Недзельський.

За його словами, Європейська комісія повинна використовувати свою вагу проти фармацевтичних компаній, які вона також спонсорувала за допомогою інвестиційних грантів до початку виробництва вакцини для співфінансування досліджень.

Недзельський додав, що він очікує піку третьої хвилі пандемії в березні/квітні, і сказав, що уряд також розглядає можливість відновлення обмежень на соціальне життя в регіонах з найбільшою кількістю випадків COVID-19.

За його словами, в Польщі почав поширюватися британський варіант коронавірусу.

"Минулого тижня ми отримали інформацію про те, що частка цієї мутації становить приблизно 5% від вибірки з приблизно 200 осіб, які пройшли тестування", - сказав він.

Нагадаємо, з 12 лютого Польща частково відновила роботу кінотеатрів, театрів та спортивних майданчиків, а також відкрила гірськолижні траси.