Санкції ЄС проти Росії за ув’язнення Навального будуть готові протягом тижня - Боррель

Глава дипломатії Європейського союзу Жозеп Боррель розраховує, що нові санкції проти Росії за арешт та ув’язнення Алєксєя Навального будуть готові за тиждень.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав після засідання Ради ЄС із закордонних справ.

"У відповідь на події навколо Навального ми досягли політичної угоди запровадити санкції проти тих, хто відповідальний за його арешт і засудження, і переслідування. Сподіваюся це вирішиться скоро, сподіваюся, що процес займе максимум тиждень, сподіваюся, не більше", - сказав Боррель.

Він не став коментувати інформацію ЗМІ про те, що у санкційному списку будуть чотири очільники російських відомств.

"Це правовий акт, робота над ним конфіденційна і вам доведеться почекати поки міністри її завершать. Але список спрямований на людей, які причетні до затримання і переслідування Навального", - сказав Боррель.

Новий санкційний механізм ЄС за порушення прав людини, що був схвалений у 2020 році, передбачає замороження активів і/або обмеження на поїздки. Справа Навального може стати першим випадком, коли Євросоюз задіє його.

Обговорення нових санкцій відбувається після того, як Борреля гостро розкритикували у зв'язку з принизливою поїздкою в Москву минулого тижня, коли міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров використав спільну пресконференцію, щоб принизити блок.

Росія одночасно оголосила про висилку трьох дипломатів з Польщі, Німеччини та Швеції нібито за їх участь протестах проти ув'язнення Навального. Країни ЄС відповіли взаємністю.

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