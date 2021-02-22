ЄС запровадить санкції проти глави Слідкому РФ і директора Росгвардії - ЗМІ

Європейський союз запровадить санкції проти глав чотирьох російських відомств у зв'язку з арештом опозиціонера Алєксєя Навального, засудженого до тюремного терміну.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Reuters з посиланням на двох європейських дипломатів.

За даними агентства, під санкції потраплять глава Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін, генеральний прокурор Ігор Краснов, глава Росгвардіі Віктор Золотов і глава Федеральної служби виконання покарань Олександр Калашников.

Санкції будуть запроваджені відповідно до прийнятого в грудні нового глобального режиму санкцій для порушників прав людини.

Раніше повідомлялося, що санкції торкнуться офіційних осіб і організацій, причетних до арешту Навального, і навряд чи будуть спрямовані проти олігархів.

Глави МЗС країн ЄС у понеділок ухвалили політичне рішення працювати над новими санкціями проти РФ. наступними тижнями мають визначити правові рамки та конкретний список осіб, до яких застосують санкції.

Новий санкційний механізм ЄС за порушення прав людини, що був схвалений у 2020 році, передбачає замороження активів і/або обмеження на поїздки. Справа Навального може стати першим випадком, коли Євросоюз задіє його.

Обговорення нових санкцій відбувається після того, як главу дипломатії ЄС Жозепа Борреля гостро розкритикували у зв'язку з принизливою поїздкою в Москву минулого тижня, коли міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров використав спільну пресконференцію, щоб принизити блок.

Росія одночасно оголосила про висилку трьох дипломатів з Польщі, Німеччини та Швеції нібито за їх участь протестах проти ув'язнення Навального. Країни ЄС відповіли взаємністю.

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