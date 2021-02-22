Санкции ЕС против России за Навального будут готовы в течение недели - Боррель

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель рассчитывает, что новые санкции против России за арест и заключение Алексея Навального будут готовы через неделю.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал после заседания Совета ЕС по иностранным делам.

"В ответ на события вокруг Навального мы достигли политического соглашения ввести санкции против тех, кто ответственен за его арест и осуждение, и преследование. Надеюсь это решится скоро, надеюсь, что процесс займет максимум неделю, надеюсь, не больше", - сказал Боррель.

Он не стал комментировать информацию СМИ о том, что в санкционный список попадут четыре руководителя российских ведомств.

"Это правовой акт, работа над ним конфиденциальная и вам придется подождать пока министры ее завершат. Но список направлен на людей, причастных к задержанию и преследованию Навального", - сказал Боррель.

Новый санкционный механизм ЕС за нарушение прав человека, был одобрен в 2020 году, предусматривает замораживание активов и/или ограничения на поездки. Дело Навального может стать первым случаем, когда Евросоюз задействует его.

Обсуждение новых санкций происходит после того, как глава дипломатии ЕС Жозепа Борреля остро раскритиковали в связи с унизительной поездкой в ​​Москву на прошлой неделе, когда министр иностранных дел России Сергеем Лавров использовал общую пресс-конференцию, чтобы унизить блок.

Россия одновременно объявили о высылке трех дипломатов из Польши, Германии и Швеции якобы за их участие протестах против заключения Навального. Страны ЕС ответили взаимностью.

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