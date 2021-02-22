Глава дипломатії ЄС: Росія зацікавлена у конфронтації, а не співпраці

Глава дипломатії Європейського союзу Жозеп Боррель заявив, що Росія не зацікавлена у співпраці з блоком і свідомо йде на конфронтацію.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав після засідання Ради ЄС із закордонних справ.

"У Раді панує оцінка, яку всі розділяють, що Росія рухається в напрямку авторитарної держави і в протилежному напрямку від Європи. Міністри одностайно розцінюють дії і поведінку Росії як чіткий сигнал, що вона не має зацікавленості у співпраці з Євросоюзом, а навпаки зацікавлена у конфронтації", - сказав Боррель.

Він також розповів, що міністри на засіданні не критикували його невдалий візит до Москви.

"Сьогодні не було жодної критики моєї поїздки, всі країни-члени підтримують її. І зрештою візит дав хорошу інформацію про те, в якому стані відносини і як нам далі бути. Я їздив в Росію не тому, що мені подобається туди їздити. У мене був мандат всіх країн ЄС", - пояснив дипломат.

Боррель також розраховує, що нові санкції проти Росії за арешт та ув’язнення Алєксєя Навального будуть готові за тиждень.

Обговорення нових санкцій відбувається після того, як Борреля гостро розкритикували у зв'язку з принизливою поїздкою в Москву минулого тижня, коли міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров використав спільну пресконференцію, щоб принизити блок.

Росія одночасно оголосила про висилку трьох дипломатів з Польщі, Німеччини та Швеції нібито за їх участь протестах проти ув'язнення Навального. Країни ЄС відповіли взаємністю.

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